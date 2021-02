21









Accuse, insulti, pizzicate e un passato che non si dimentica. Ieri tra gli spalti dello Stadium e il campo è scoppiata la bagarre. Una lotta che non parte al 1' di questo Juve-Inter ma da molto più lontano. Agnelli e Conte da tempo ormai non si pigliano, anzi. Da quando Conte è fuggito a ritiro già iniziato Agnelli ha messo una x enorme e rossa sul suo nome, archiviando il tutto in attesa di esternare la sua furia. Ecco, l'occasione è arrivata. Da guerra fredda la tensione è diventata fuoco. A fine partita il presidente bianconero è esploso e, inquadrato dalle camere Rai durante il suo sfogo, ha riversato la sua rabbia su Conte, apostrofato con un "Parla ora, cogli…. Stai zitto”, parola più, parola meno. Immagini che hanno fatto subito il giro del web, a cui sono seguite quelle di Conte e del suo dito medio rivolto proprio verso panchina e dirigenza bianconera all'intervallo. Da qui nasce una rabbia che ha radici profonde, ma che è stata sollecitata per bene. Le proteste, le accuse e qualche sceneggiata avevano già irritato Bonucci, i dirigenti e la Juve tutta, poi è arrivato il gestaccio e lì si è acceso tutto.



Poi a fine partita Conte si è mostrato davanti alle telecamere parlando di rispetto, di educazione da usare nei suoi confronti e nei confronti dell'Inter. Ecco, peccato che si sia scordato proprio di quel suo gesto (che poco dopo ha iniziato a circolare ovunque), accompagnato da un sonoro "suca". Così racconta la Gazzetta dello Sport, che parla di "orecchie bianconere". Ma non solo. Secondo la rosea, ci sarebbero stati anche due faccia a faccia, negli spogliatoi: il primo all'intervallo tra Lele Oriali e Fabio Paratici protagonisti di un violento diverbio; il secondo proprio tra Conte e Agnelli, che hanno battibeccato a lungo, allargando il confronto anche ai calciatori delle due squadre. Una bagarre in piena regola. Conte era già nervoso alla vigilia della gara, lo è stato durante, andando anche a lamentarsi con il quarto uomo Chiffi per le pizzicate a suo carico da parte della panchina bianconera (vedi Bonucci) e non poteva che esserlo al fischio finale. Del resto ha appena abbandonato un altro trofeo...