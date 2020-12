7







di Nicola Balice

A Parma funzionava tutto e allora tutto ha funzionato per la Juve. Contro la Fiorentina è andato tutto storto: decisioni arbitrali, prestazioni individuali, scelte tecniche. Ecco, su quest'ultimo aspetto si può approfondire il discorso. Perché se Cesare Prandelli ha stravinto il confronto con Andrea Pirlo al netto di due squadre che si presentavano con stati d'animo agli opposti, è anche grazie a tutta una serie di decisioni sbagliate da parte del tecnico bianconero. Che con tre cambi sbagliati nei tempi e negli uomini è riuscito a peggiorare una situazione già di per sé complicatissima tra svantaggio lampo e inferiorità numerica.



