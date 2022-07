Intervenuto ai microfoni de Il Diabolico e Il Divino, l'ex direttore sportivo del Genoa, Giorgio Perinetti, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul futuro di Zaniolo, obiettivo dichiarato della Juventus.'Tutti sono guardinghi in questo mercato, la Juventus aspetta l’uscita di De Ligt per poter eventualmente sferrare l’attacco su Zaniolo. Non c’è neanche accordo sulla modalità ma penso che una soluzione si possa trovare, Zaniolo ha sempre lanciato messaggi favorevoli verso la Juventus'.