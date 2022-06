A margine della presentazione dell'evento equestre Milano Jumping, il CEO dell'Inter Alessandro Antonello ha parlato del possibile doppio arrivo in casa nerazzurra, ovvero Dybala e Lukaku: "È fondamentale coniugare la competitività sul campo e la sostenibilità economico-finanziaria. Questo è il lavoro che stiamo facendo, tutte le scelte che il club farà sul mercato saranno sempre ispirate da queste parole. Vogliamo essere competitivi sul campo, ma dall'altra parte dobbiamo anche rispettare i paletti che la UEFA sta disegnando sul Fair Play Finanziario in questo momento transitorio verso le nuove regole. Tutto si può fare, però tenendo in grande considerazione la sostenibilità economico-finanziaria".







