L'ex direttore sportivo di Napoli e Genoa, Giorgio Perinetti, ha rilasciato delle dichiarazioni in un'intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche della Juve e delle strategie di mercato che sta adottando.



'La Juventus sicuramente ha la necessità di rilanciarsi dopo una stagione al di sotto dei suoi standard. Poi la Roma di Mourinho, che dopo la vittoria della Conference e la qualificazione in Europa League ha il credito necessario per chiedere alla società di poter alzare l’asticella. Poi ci sono tanti club della “terra di mezzo”, che pur non avendo ambizioni di scudetto devono dare seguito, e se possibile migliorare, la buona stagione chiusa quest’anno. Parlo della Fiorentina, che peraltro giocherà in Europa, il Verona, il Torino'.