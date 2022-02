Le parole di Nereo Bonato, intervistato da calciomercato.com:



"Gatti? E’ uno dei difensori migliori della Serie B, tanto di cappello per esserselo assicurato. Chi seguiva la Serie C lo aveva già notato due anni fa alla Pro Patria, il Frosinone è stato bravissimo a prenderlo e quest’anno ha avuto un impatto notevole sulla categoria, non solo a livello strettamente difensivo ma anche in fase realizzativa, sui calci piazzati. Va monitorato perché ha grandi margini di miglioramento, e il suo è un ruolo in cui in Italia c’è un po’ carenza"