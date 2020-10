Il direttore Pneumologia e Oncologia Ospedale Monaldi Vincenzo Montesarchio è intervenuto su Radio Punto Nuovo: "Chiaramente Zielinski non potrà giocare contro la Juve, anche se dovesse avere oggi un tampone negativo. Deve risultare negativo a due tamponi in tre giorni. Anche se, per essere certi, bisogna aspettare il terzo: il rischio che i calciatori del Napoli possano essere per quelli della Juventus ciò che sono stato quelli del Genoa per il Napoli esiste, anche se con due tamponi negativi il rischio è più basso".