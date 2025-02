Il direttore di Sky Sport: 'Thiago Motta solo. Non sentire la società pone un punto di domanda'

2025 Getty Images

Il commento

Il commento di Federico, direttore di Sky Sport, dopo la sconfitta dellain Coppa Italia."Anche il secondo tempo è stati pari se non peggio del primo. Abbiamo sentito Perin, abbiamo Thiago Motta, È la seconda eliminazione nel giro di una settimana, non abbiamo ancora sentito una voce della società. Questo stride rispetto a quello che abbiamo visto in altre situazioni analoghe penso ad esempio a quanto accaduto di recente al Milan o allo stesso Empoli un paio di settimane fa. Questa sera Thiago Motta si è assunto delle responsabilità ma lo ha fatto da solo. Sarebbe scorretto dire “è stato lasciato solo” ma era solo. Non so è stato lasciato ma era solo. Non sentire una voce della società anche dopo una partita come questa ci pone un punto di domanda".

"Non voglio dire che lo stiano lasciando solo di proposito affinché si prenda tutte le responsabilità, né che ci sia qualcosa di nascosto dietro. Di certo, in questo momento mi sembra un allenatore che deve agire, deve far sentire la sua voce, scuotere in qualche modo la squadra, ma lo fa essendo l’unico a esporsi pubblicamente. In una situazione in cui sappiamo che è stato scelto e voluto, non serve nemmeno sottolineare che sia stato difeso, perché in realtà non è mai stato messo in discussione. Tuttavia, dopo una settimana così difficile, dopo tutto ciò che è accaduto, credo che una presa di posizione da parte della società sia ormai indispensabile. E mi viene anche da chiedermi: se la posizione di Thiago non è in pericolo, almeno per ora, per la prossima stagione qualche dubbio, guardando questa Juve e tutto ciò che la circonda, sorge spontaneo. E non sono pochi".