Il direttore de La Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli ha dedicato uno stralcio della sua rubrica alla sfida tra Inter e Juventus: "Alla fine della prima stagione targata Suning, l’Inter chiuse il campionato a 29 punti dalla Juve. Lo scorso anno a uno soltanto. Ora, anche a voler assegnare la vittoria a Pirlo nel recupero col Napoli, l’Inter sarebbe comunque un punto

avanti. La sfida di domenica sera dovrà quindi dire se la lunga rincorsa s’è chiusa oppure no. In gioco c’è molto di più di tre punti e anche molto d’altro, altrimenti che Inter-Juve sarebbe. In fondo il campionato Sarri lo ha vinto giocando al suo meglio le due partite che contavano di più, quelle contro la squadra di Conte e Marotta. Pirlo non ha ancora dato alla squadra la fisionomia che ha in mente, ma la ricchezza tecnica è tale che per risalire è bastato che si accendessero un paio di fuoriclasse a partita. A questa ricchezza Agnelli sta aggiungendo, mercato dopo mercato, acquisto dopo acquisto, gioventù e talento. L’ultimo è Rovella".