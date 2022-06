La firma di Pogba è attesa a breve. Dopo le vacanze a Miami, Massimiliano Allegri lo aspetta con grande impazienza per far ripartire al meglio la Juve. Ma non aspetta solo lui... perché i due top player sono la sua priorità. Come si legge sulla Gazzetta: "Angel Di Maria continua a restare in silenzio, nonostante l’ultimatum della Juve e non è scontato che arriverà (cosa che sta generando malumore nel tecnico, convinto che con i soli giovani non si possa competere per lo scudetto), Pogba invece sì, bisogna solo stabilire quanto tempo si fermerà a Torino. Per sempre è una possibilità concreta".