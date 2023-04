In gallery tutti i numeri degli attaccanti bianconeri

I 90 minuti con il Sassuolo non hanno portato grandi novità ma semmai confermato le difficoltà della Juventus. In primis,. Il problema è più ampio e comprende tutta la squadra e la sua poca produzione offensiva. Limiti che però sono appunto evidenziati dai numeri degli attaccanti, sempre più negativi.La Juve è l'unica squadra tra le big a non avere giocatori offensivi in doppia cifra di gola, che una chance l'ha avuta a Reggio Emilia per segnare ma ha calciato alto. L'argentino non ha la stessa brillantezza che aveva mostrato dal ritorno del Mondiale. Paradossale che tutto questo succeda nel momento in cui per la prima volta in stagione Allegri ha tutto l'attacco a disposizione e può alternare, come sta facendo, partita dopo partita. Giovedì c'era il tridente Milik-Di Maria-Chiesa, ieri il polacco era insieme a Vlahovic ma anche altre coppie, come il fideo con Dusan non stanno dando le risposte sperate. Escludendo Kean, che ha dimostrato fin qui di essere il più ispirato a livello realizzato considerando la media gol ma che in teoria sarebbe l'ultimo nelle gerarchie, un attaccante della Juve non segna in campionato da febbraio.