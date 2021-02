Il difensore del Monza Lorenzo Pirola, proveniente dal vivaio dell'Inter, è stato protagonista di un'intervista su La Gazzetta dello Sport. Alla domanda dell'intervistatore: "In tanti la paragonano a Chiellini- Lei a chi si ispira", questa è stata la sua risposta: "Sono cresciuto studiando Sergio Ramos e poi sul campo sono maturato con i consigli di De Vrij e Skriniar. Ma voglio continuare a migliorare: a Monzello ho dei professori come Paletta, Bellusci e Scaglia e il credo offensivo di Brocchi mi sta facendo crescere anche in fase di impostazione".