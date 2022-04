Il difensore dell'Hellas Verona Federico Ceccherini è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport ed ha parlato degli attaccanti più ostici di questa Serie A. Queste le sue parole:



ATTACCANTI - "Simeone per me è il più forte, in allenamento mi fa correre come un pazzo, non vorrei mai averlo contro. Sembra che ti marchi lui. Poi Immobile, Vlahovic, Zapata e Osimhen".