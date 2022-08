Fresco di trasferimento a titolo definitivo al, il difensore Lucaha parlato della sua lunga esperienza alla, dove è cresciuto nelle giovanili per poi godersi un assaggio della prima squadra. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere di Romagna: "Il settore giovanile della Juve ti dà tanto, tantissimo, a volte anche troppo, ma è un'esperienza formativa bellissima, così come è bellissimo potersi allenare con i fuoriclasse della prima squadra. Io l'ho fatto prima cone poi con, ho osservato la cura maniacale che hanno per i dettagli e naturalmente le grandi qualità. I paragoni con? Fanno parte del percorso di crescita di molti giovani e si accettano, io ho avuto la fortuna di vederlo da vicino ed è una fonte di ispirazione, ma lui è lui, io sono un altro giocatore".