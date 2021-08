Il difensore dell'Interha parlato in un'intervista concessa al portale Sport Aktuality degli obiettivi dei nerazzurri: "Abbiamo iniziato bene la stagione, ma non vogliamo pressioni particolari. Sarà una stagione difficile, ma siamo consapevoli di avere una buona squadra".- "I dirigenti ci hanno detto che volevano cedere soltanto l'essenziale. Lukaku e Hakimi hanno ricevuto delle offerte e hanno deciso di andare via, ma sono stati sostituiti da giocatori di qualità. Lukaku?Ci mancherà molto, ma come ho detto sono arrivati giocatori di qualità".