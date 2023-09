L'ex giocatore dell'Atalantaha svelato la verità sulle sue parole contro Gian Piero Gasperini. Queste le parole riportate da SportMediaset:"Hanno tradotto male le mie parole. Non era di certo una critica verso Gasperini, penso sia un grande allenatore e negli anni a Bergamo mi sono divertito molto. Non erano critiche, ho solo spiegato una situazione particolare con lui, ma non parlo dal punto di vista tecnico. Gasperini come allenatore è molto abile: lo dicono i risultati".