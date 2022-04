"Cosa penserà il designatore Rocchi dell'arbitraggio di Irrati?". Bene, ecco la risposta: Rocchi è d'accordo con tutte le decisioni prese dal fischietto di Juve-Inter, nonostante il fiume di polemiche pronto a inondare questi giorni d'attesa tra una partita e l'altra.



LA RICOSTRUZIONE - Secondo quanto riportato da Sky Sport, sull'intervento di Morata su Dumfries, la decisione è stata reputata corretta da parte del responsabile degli arbitri di Serie A: il contatto è netto, anzi ce ne sono addirittura due, entrambi non di particolare entità. Sul primo - quello di Morata - viene evidenziato il pestone. SUL RIGORE - Sul rigore ribattuto? Decisione presa da Mazzoleni, al Var. Che rivede l'azione - lo fa sempre dopo un gol annullato - e nota nessun fallo in attacco. Deve esserci però anche la revisione dell'esecuzione del rigore: se un calciatore ha fatto "invasione", entrando, in area in anticipo rispetto al tiro ed è diventato decisivo sulla respinta, il Var può intervenire. De Ligt lo fa.



SU ZAKARIA - Secondo Sky, Rocchi ha approvato l'intervento del Var di Mazzoleni e la decisione finale sui calci di rigore: l'assegnazione e la ripetizione. Ok anche sui cartellini gialli di Rabiot e Lautaro. Il dubbio resta sul fallo di Zakaria: dentro o fuori? Il Var sarebbe in quel caso "oggettivo": da Rocchi, nessuna risposta.