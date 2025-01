Il desiderio di Domenico, ricoverato a Napoli per leucemia: la maglia di Yildiz arriva in tempo

La sfida tra Napoli e Juventus, in programma sabato prossimo allo stadio Maradona, è anticipata da un gesto di solidarietà che unisce due città, Napoli e Torino, in una "staffetta dell'amore". Protagonista di questa storia è Domenico, un bambino di sette anni ricoverato all'ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon di Napoli a causa della leucemia, il cui desiderio di ricevere la maglia della Juventus è stato esaudito grazie a una rete di solidarietà.Tutto ha avuto inizio durante la tradizionale consegna dei regali di Natale, organizzata dall'associazione "Terra dei Cuori Onlus", fondata dalla giornalista anti-camorra sotto scorta Marilena Natale. Nonostante sia una tifosa accanita del Napoli, Marilena si è subito attivata per esaudire il desiderio di Domenico. Appena conclusa la distribuzione dei regali nel reparto pediatrico, ha contattato i carabinieri della stazione di Caselle, a Torino, per chiedere il loro aiuto.

Grazie a questo gesto, Domenico ha potuto realizzare il suo sogno, dimostrando come il calcio possa essere un ponte capace di unire, anche al di là delle rivalità sportive.4o