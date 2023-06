Timothyè sempre più vicino alla. Alla corte di Massimiliano, dunque, arriverà un, essendo il padre del classe 2000 nientedimeno che George Weah, storico ex Milan e attuale presidente della Liberia, che nei giorni scorsi ha confessato di aver sempre desiderato indossare in carriera la maglia bianconera con il desiderio, ora, di vedere il suo "ragazzo" giocare in Italia.- Nato il 22 febbraio 2000 a New York, mentre il padre militava nel Chelsea, Timothy è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile delper poi passare ale, a seguire, ale al, che nel luglio 2019 lo ha acquistato a titolo definitivo. Qui per lui -- 8 gol e altrettanti assist in 107 presenze, in cui si è messo in mostra soprattutto per la sua abilità nell'uno-contro-uno, nel duello fisico, nelle sovrapposizioni e nelle giocate sulla trequarti.- Una sorta di utilissimo, insomma, dato che in realtà non predilige una zona laterale di campo specifica, ma anche un... artista. In pochi, infatti, sanno che Timothy Weah avrebbe voluto fare il, nel caso in cui non avesse sfondato nel calcio, sulla scia di una passione che già ai tempi della scuola lo vedeva suonare il. Ora l'interesse del 23enne si è spostato più verso l'e l', con tanto di studio dove scrive e produce musica: alcuni dei suoi lavori sono già disponibili su Soundcloud, ma ora sta lavorando anche per realizzare un album tutto suo.Intanto la Juve lo aspetta, quale erede di Juan Cuadrado. Le note, a Torino, dovrà scriverle soprattutto sul "pentagramma" del campo, per contribuire a comporre una sinfonia che abbia nuovamente il suono della vittoria.