Sono 31 giocatori della Juventus in prestito in altre società. 31 asset societari che a fine anno dovranno ridiscutere il loro futuro legato ai colori bianconeri. Nella lista non figurano Merih Demiral dall’Atalanta, Dejan Kulusevski dal Tottenham e Rolando Mandragora dal Torino perché verranno riscattati dai club e nemmeno Douglas Costa, in prestito ai Los Angeles Galaxy e con il contratto in scadenza. Ma le regole stringenti sui prestiti - 8 al massimo per il nuovo regolamento FIFA - costringeranno a nuove scelte, anche importanti, e c'è chi spera di tornare alla Juve, per restarci.



I NOMI - Il primo è Nicolò Fagioli, 21 anni, assoluto protagonista in Serie B con la Cremonese, e che spera di avere un posto nel prossimo centrocampo bianconero. Ma potrebbe finire di nuovo in prestito, questa volta in Serie A, senza essere nel conteggio perché ha 21 anni e perché è cresciuto nel club bianconero. Ma un posto alla Juve rischia di giocarselo con Nicolò Rovella, compagno di reparto di Fagioli nell’Italia Under 21, che invece è cresciuto nel Genoa e lì è rimasto quando lo ha acquistato a gennaio 2021, per crescere. Un posto per due, sottolinea Tuttosport, da giocarsi in questo finale e durante la preparazione. E poi? La certezza è che non ci sarà spazio per Aaron Ramsey - se come pare i Glasgow Rangers non dovessero riscattarlo la Juventus punterà alla risoluzione - mentre Filippo Ranocchia ora al Vicenza va verso un nuovo prestito, in un club che punti alla promozione o direttamente in Serie A. Stessa situazione per Radu Dragusin, per cui è probabile un nuovo prestito in Serie A, mentre nel reparto arretrato ci sarà posto per Federico Gatti, 23 anni rivelazione del Frosinone costato 10 milioni a gennaio. Destino da definire per molti altri, con alcuni - quelli sotto in 21 anni e tre stagioni nel club tra i 15 e i 21 anni - che potrebbero sfruttare un nuovo prestito. Di chi si tratta? Ihattaren, Felix Correia, Beruatto, Kastanos, Lungoyi, Gozzi, Clemenza, Di Pardo, Vlasenko, Capellini e Coccolo. Infine, ecco le cessioni, obbligate, almeno per 6 degli altri 14 in prestito tra cui: Pjaca, Zanimacchia e Brunori, bomber del Palermo. Tutti i prestiti nella gallery