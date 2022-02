Capitani di una nave che non sanno ancora se continueranno a comandare in futuro. Sarà un derby di Torino particolare per Paulo Dybala e Andrea Belotti, entrambi in scadenza di contratto e con un destino ancora da scrivere. Una condizione alla quale arrivano tuttavia con premesse diverse: se la volontà di Dybala è quella di restare alla Juventus, Belotti sembra intenzionato a interrompere la sua storia con il Torino.



L'ATTESA - Eppure, tutto è ancora fermo, anche se non si sa per quanto tempo. Da un lato la proposta della Juventus, l'accordo, poi il passo indietro e una nuova negoziazione in vista: le prossime saranno settimane importanti, con Antun - agente della Joya - atteso di nuovo a Torino. Con l'Inter - come riporta la Gazzetta dello Sport - sullo sfondo che osserva la situazione e sarebbe pronta a inserirsi in caso di fumata nera tra Dybala e la Juve. DESTINAZIONE CANADA? - Dall'altro, un'offerta a Belotti sul piatto da tempo, rimasta lì. Se con Dybala difficilmente si arriverà a fine stagione senza risolvere la questione, è invece probabile che con il Gallo questo scenario possa verificarsi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport - alla finestra ci sarebbero in Italia Napoli e Milan, ma soprattutto all'estero il Toronto, che vorrebbe comporre una coppia tutta azzurra con Insigne. Passato e futuro, ma oggi tocca a un presente che significa derby: l'ultimo derby della Mole di Dybala e Belotti? Solo il tempo lo dirà.