La Juventus affronterà l'Inter nel derby d'Italia domenica sera a San Siro e i principali quotidiani sportivi iniziano a entrare dentro questa sfida storica per il calcio italiano.

La Gazzetta dello Sport dedica l'apertura a un centrocampista azzurro per parte, Barella e Locatelli, e titola "Il Derby dell'Italia", mentre più in piccolo il Corriere dello Sport fa notare che "Tocca a Morata sfidare Dzeko". Infine Tuttosport ospita le parole di un ex bomber per parte: "Eto'o: io dico Inter! Toni: punto su Morata".