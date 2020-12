Daniele Orsato ieri non ha esattamente favorito la Juventus nel derby contro il Torino, vinto alla fine 2-1 in rimonta dai bianconeri. Tuttavia qualcuno non la pensa così: si tratta di Paolo Ziliani, che su Twitter ha fatto notare degli episodi nei quali, a suo dire, l'arbitro veneto avrebbe avuto occhi di riguardo verso la Vecchia Signora (andando a rivangare anche gol di partite passate!). In particolare Ziliani si sofferma sull'ammonizione a Lyanco e sul gol annullato a Cuadrado, facendo paragoni con la rete convalidata a Ronaldo contro il Cagliari...