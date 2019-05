Your browser does not support iframes.

Alla fine è sempre colpa della Juventus. Qualsiasi cosa succeda. Per alcuni tifosi del Milan che si stanno sfogando su Twitter ed altri vari social la mancata qualificazione alla Champions League della squadra di Rino Gattuso è soprattutto colpa della Juventus. "Hanno regalato - si legge in un Tweet - un punto all'Atalanta e a noi no. La differenza sta tutta qui. E' la vittoria del sistema". Avete letto bene, il punto mancante per la Champions non è arrivato per colpa dei rossoneri ma per colpa della Juventus che nell'ultima partita casalinga dell'anno ha pareggiato 1-1 contro l'Atalanta in casa.



Alla fine è sempre colpa della Juve, anche se il Milan fallisce. Nella nostra gallery i migliori Tweet.