Nella giornata di ieri è stato approvato il famoso Decreto Crescita e la Juventus non può che esserne felice. Inizialmente la tassazione prevista avrebbe riguardato il 30% del reddito complessivo, come per tutti gli altri lavoratori impatriati, ora invece per gli sportivi sarà applicata al 50% del reddito, ma non più al 70% come in precedenza. E i bianconeri, nell'ambito dell'affare per portare Matthijs de Ligt a Torino, possono quindi risparmiare sugli 8 milioni di euro netti a stagione, cui aggiungerne 4 di bonus, per il suo contratto: 12 milioni netti equivarranno così a una spesa lorda di poco più di 17, come racconta oggi Tuttosport.