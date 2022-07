"Basta aiuti pubblici al calcio professionistico, nemmeno nella forma degli sgravi fiscali". Per sette italiani su dieci, il mondo del pallone non dovrebbe infatti beneficiare del regime di tassazione agevolata previsto dal decreto Crescita del governo Conte. A rilevarlo è la ricerca "Un sistema nel pallone", basata sul sondaggio condotto dalla società Swg per conto di Inrete, società di consulenza in relazioni internazionali. "Il nostro lavoro ha evidenziato come per gli italiani, che si tratti o meno di tifosi, il tanto amato sport nazionale non meriti più di essere aiutato", si legge nella nota che accompagna i dati dell'indagine a campione. Lo riporta Repubblica.