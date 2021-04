La vittoria contro il Bologna di stasera ha permesso all'Inter di ritrovarsi sempre più capolista nella classifica della Serie A, con 8 punti di vantaggio sul secondo posto del Milan e una partita in meno (mercoledì giocherà contro il Sassuolo mentre la Juventus affronterà il Napoli). In chiusura di telecronaca, Lele Adani ha decretato: "Questa gara consegna un pezzo di tricolore alla squadra di Conte". E in apertura di "Club" su Sky, Luca Marchegiani ha detto: "Non è solo il vantaggio, ma anche la capacità di fare un filotto di 9 vittorie consecutive dopo un altro filotto di 8 in precedenza... è la cosa che manca alle altre!"