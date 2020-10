La Juve dei debuttanti, dei giovani sfrontati come... Dejan Kulusesvki. Appena arrivato dopo un anno al Parma, si è già preso il cuore dei tifosi bianconeri e ritagliato uno spazio importantissimo nei piani della Juve. Presuntuoso al punto giusto, forse meglio dire determinato e senza paura. Sì, perché come spesso ha raccontato, Kulusevski vuole prendersi tutto, con la squadra e individualmente. E, come racconta Tuttosport, per lui l’opportunità di scendere in campo dopo la mitica musichetta rappresenta un inedito assoluto visto mai aveva varcato la soglia della Serie A o delle Coppe nazionali. Pirlo gli chiederà di giocare con spensieratezza godendosi il momento, facendo ciò che ha già dimostrato di saper fare.