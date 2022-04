Luca Marelli, ex direttore di gara e commentatore per DAZN, parla così del Var: "Gli arbitri ne sembrano sempre più vittime? Solo percezione. I dati dell’Aia dicono invece che le decisioni corrette sono intorno al 95%. In questa stagione gli errori accertati sono 13, su un centinaio di decisioni cambiate. Dopo quattro anni e mezzo ancora si considera il Var una moviola in campo, e non lo è. Ovvio che il rigore negato a Belotti contro l’Inter resta uno sbaglio grave".