Il dato inchioda Koopmeiners: è il peggior acquisto di sempre della Juventus

BELGA MAG/AFP via Getty Images

Teunrischia di diventare il peggior acquisto della Juventus degli ultimi anni in termini di rapporto qualità-prezzo. Sei mesi dopo l'ufficialità del suo trasferimento, avvenuta il 28 agosto 2024, il centrocampista olandese continua a non offrire segnali di crescita, né sotto il profilo tecnico né sotto quello dell’incisività in campo. Anzi, il suo rendimento sembra addirittura in calo, come dimostrano le prestazioni disastrose contro il PSV Eindhoven e l’Empoli: due partite chiave che hanno sancito, rispettivamente, l’eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia.



Un investimento da 61 milioni che pesa sulle spalle di Giuntoli e Motta



Il confronto con i grandi acquisti della Juventus



I 10 acquisti più costosi della storia della Juventus (fonte Transfermarkt)

Cristiano Ronaldo – 117 milioni Gonzalo Higuain – 90 milioni Matthijs de Ligt – 85,50 milioni Dusan Vlahovic – 83,50 milioni Arthur Melo – 80,60 milioni Teun Koopmeiners – 54,70 milioni (+6 di bonus) Gianluigi Buffon – 52,88 milioni Douglas Luiz – 51,50 milioni Bremer – 46,90 milioni Pavel Nedved – 45 milioni

In particolare, la sfida contro i toscani ha messo in evidenza unspaesato, involuto tecnicamente e fuori dal gioco, al punto da diventare protagonista involontario sui social a causa di un goffo auto-rimpallo. Non è da escludere che Thiago Motta si riferisse anche a lui quando, nel post-partita, ha pronunciato una delle sue dichiarazioni più dure: "Non si può pretendere senza dare niente."L’ex Atalanta è stato fortemente voluto da Cristiano Giuntoli, che già lo corteggiava ai tempi del Napoli e ha spinto per il suo arrivo a Torino, accettando le richieste economiche dei bergamaschi: 54,7 milioni di base fissa più 6 di bonus, per un totale di 61 milioni. Un esborso importante, che sta pesando enormemente sulle aspettative., Koopmeiners non è mai riuscito a ingranare. L’investimento effettuato dalla società lo ha reso intoccabile nelle rotazioni di Motta, che lo ha impiegato costantemente, seppur con risultati deludenti. Forse il tecnico non è sempre riuscito a trovargli la collocazione ideale in campo, ma di certo non gli è mancata la fiducia. Fiducia che, fino a oggi, non è stata ripagata.Per la Juventus e i suoi tifosi, la speranza è che nei prossimi mesi Koopmeiners riesca a ritrovare la brillantezza che aveva mostrato con la maglia dell’Atalanta, evitando di trasformarsi in un simbolo del fallimento del progetto Giuntoli-Motta.Koopmeiners è attualmente il sesto acquisto più costoso nella storia della Juventus. Tra i dieci nomi in classifica, alcuni hanno pienamente giustificato l’investimento (come Ronaldo, Higuain, Buffon, Bremer e Nedved), mentre altri hanno deluso le aspettative. Tra questi ultimi, tre fanno parte della rosa attuale: oltre all’olandese, anche Dusan Vlahovic e Douglas Luiz.Il paragone con Arthur Melo è inevitabile. Il brasiliano, pur essendo costato 80,6 milioni, fu coinvolto nello scambio di plusvalenze con Miralem Pjanic al Barcellona, limitando l’impatto economico dell’operazione. Stesso discorso per Douglas Luiz, acquistato grazie alle cessioni di Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior all’Aston Villa. Koopmeiners, invece, è stato un investimento puro da 61 milioni, una cifra che, per quanto visto finora, appare spropositata.