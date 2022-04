Siamo alla vigilia di quella che sarà la super sfida di campionato tra Juventus ed Inter, con i bianconeri che vanno a caccia dei 3 punti per tentare il soprasso in classifica sui nerazzurri. A tenere in allarme la squadra di Inzaghi c'è un dato da record registrato dalla Vecchia Signora che, fino a questo momento la rende la migliore d'Europa in questa statistica. La Juventus è la squadra con la striscia aperta più lunga d’imbattibilità in questa Serie A: 16 gare (11V, 5N). Dal 30 novembre ad oggi solo il Siviglia nei 5 maggiori campionati europei ha fatto come i bianconeri.