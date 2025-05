Il dato che indica l'impatto di Tudor in questa Juventus. Ma non può bastare

2025 Getty Images

L’impatto di Igorsulla panchina bianconera è stato evidente fin da subito: la Juventus ha ritrovato solidità, un pizzico di serenità e soprattutto quella fiducia che sembrava completamente smarrita dopo le pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina. Il gruppo ha reagito, ritrovando una certa leggerezza nel gioco e mostrando segnali incoraggianti sotto il profilo mentale e tattico.Tuttavia, dopo sei partite sotto la nuova gestione, emergono ancora alcune ombre che sembrano riflessi diretti del recente passato. Nonostante il cambio in panchina, la Juve continua a convivere con gli stessi limiti mostrati durante l’era Thiago Motta.

Una delle criticità più evidenti è la doppia faccia che la squadra mostra tra primo e secondo tempo. Un dato emblematico: tutte e sette le reti segnate finora dalla Juventus con Tudor in panchina sono arrivate nella prima frazione di gioco. Dopo l’intervallo, i bianconeri sembrano spegnersi, faticano a gestire il ritmo, a mantenere il baricentro e, soprattutto, a chiudere le partite.Segnali di un lavoro ancora in corso, ma anche la conferma che certi problemi non si risolvono soltanto cambiando il timoniere.