Con l'arrivo di Vlahovic il suo destino sembrava segnato, invece Alvaro Morata è rimasto alla Juventus - Allegri ripone molta fiducia in lui - e si è preso un ruolo da protagonista nel nuovo tridente bianconero. C'è tuttavia un dato che indica come lo spagnolo sia ancora in cerca di una continuità di prestazioni all'interno di una stessa partita e riguarda le sostituzioni. Secondo quanto riporta Sky Sport, Morata è al 10° posto tra i giocatori più sostituiti in Europa, considerando i cinque campionati top. Su 32 presenze da titolare, Morata ha lasciato il posto a un compagno 20 volte, quindi nel 63% dei casi. Una percentuale importante, ma non così alta come - ad esempio - quella dell'interista Lautaro - 2° con il 78% o del milanista Brahim Diaz con il 75%.