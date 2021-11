Lo strano caso di Adrien, una costante con la valigia in mano. Contro la Lazio il centrocampista francese, con ogni probabilità, sarà ancora titolare come mezz'ala sinistra. Delle 11 partite giocate tra campionato e coppe in questa stagione con la, 10 sono state dal primo minuto - è subentrato solo con lo Zenit in Champions - mentre nelle altre occasioni Rabiot era indisponibile.Reduce dal gol in nazionale - seppure nella scorpacciata contro il Kazakistan - Rabiot cerca la prima gioia della stagione in bianconero per rilanciarsi, dare nuovo impulso alle sue prestazioni e confermare lo status da titolare di questa squadra. Ciononostante, il suo futuro è tutt'altro che definito: il paradosso, infatti, è che Rabiot gioca pur senza convincere fino in fondo Allegri e la società. L'allenatore ha sempre parlato di potenzialità inespresse, che stentano a manifestarsi. E le valutazioni su una sua cessione, alla Continassa, sono sempre attuali.Unica mezz'ala sinistra in rosa, con l'infortunio di Bernardeschi Rabiot avrà altre chance per cambiare le carte in tavola. Ma il suo resta un nome in uscita caldo per il mercato di gennaio. E il francese potrebbe passare da un bianconero... all'altro. Il nuovo Newcastle, infatti, è tra quei club che non si farebbero impressionare dal maxi-ingaggio di 7 milioni che lo accompagna. Secondo Calciomercato.com, ci sono già stati i primi contatti: la Juventus valuta Rabiot 15 milioni e l'impressione è che lo sacrificherebbe di buon grado per rinforzare il centrocampo. Con il beneplacito di Allegri.