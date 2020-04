Si chiama Antonio Maurizio Schillaci, è stato un calciatore di successo ed è il cugino del celebre Totò Schillaci il bomber delle Notti Magiche che con la Juve ha vinto una Coppa Italia e una Coppa Uefa in tre stagioni. Oggi Maurizio ha 58 anni, ma dei bei ricordi passati sul campo da calcio non è rimasto nulla. Fa il clochard in una delle vie del centro di Palermo, vivendo in una Panda inutilizzabile con le ruote bucate e con la compagnia soltanto del suo cane Johnny.



Sono 6 mesi che Maurizio ha lasciato l'ultimo alloggio che gli era stato trovato e sono 6 mesi che vive in strada. Duri, durissimi gli ultimi due che per il lockdown imposto per l'emergenza coronavirus costringe tutti a stare in casa. Lui, riporta il Corriere dello Sport, si adegua e lascia il suo giaciglio solo per far passeggiare il cane mentre la sua fonte di introiti maggiore, la beneficenza della gente per strada, oggi più che mai scarseggia. "Sono così perché ho sbagliato - ricorda l'ex giocatore di Palermo e Lazio - e oggi non chiedo l'aiuto di nessuno. Ho due figlie ma non voglio che si preoccupino per me".