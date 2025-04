Il cucchiaio, la prima doppietta e tanta personalità: Adzic sta dominando con la Juventus Next Gen

Lacentra la seconda vittoria consecutiva in campionato piegando con un roboante 4-1 ilche si presentava al 'Pozzo-La Marmora' di Biella da quarta forza del torneo, nonché reduce da sei risultati utili consecutivi.Contro i bianconeri, nonostante un avvio promettente di marca ospite, non c'è stata storia. Ma non ce n'è stata soprattutto al cospetto di uno straripante Vasilije Adzic, ancora una volta protagonista assoluto e trascinatore della squadra guidatada Massimo Brambilla, che ora sogna per davvero di staccare il pass per i playoff.

Prima doppietta in Serie C

Il 'cucchiaio' è sinonimo di personalità

I numeri di Adzic con la Next Gen

9 presenze

4 goal

2 assist

660 minuti giocati

Il gioiello montenegrino, arrivato in estate in bianconero, dopo aver faticato a trovare spazio in prima squadra, si sta affermando come uomo chiave della Next Gen bianconera e anche contro il Crotone, il classe 2006 ha sfoggiato tutta la sua classe.Adzic ha trovato rispettivamente il terzo e il quarto goal della sua esperienza in Serie C, nonché la. Il talento bianconero, in campo con la maglia numero 45, ha prima trasformato - col 'cucchiaio' - il calcio di rigore dell'1-0, prima di concedere il bis, a metà ripresa, con un delicato colpo da biliardo con il destro che si è insaccato in buca d'angolo, chiudendo di fatto il match. Due lampi d'autore destinati ad impreziosire un'altra gara di altissimo livello da parte del gioiello bianconero, ormai autentico punto fermo della seconda squadra zebrata.Presentarsi sul dischetto per battere un calcio di rigore, specialmente sullo 0-0, è una responsabilità non indifferente. A maggior ragione se poi si decide di trasformare la massima punizione con un delizioso cucchiaio che manda fuori giri il portiere. Adzic non si è fatto intimorire e al cospetto del portiere avversario ha realizzato dagli undici metri con un morbido colpo sotto che si è insaccato lemme lemme in porta spianando la strada alla Juventus.La personalità, evidentemente non manca, così come la freddezza e il cinismo inscenati in occasione del secondo goal personale: un'azione concitata e prolungata, risolta con un gesto tecnico chirurgico, da parte di chi fa sembrare estremamente semplici anche le cose più difficili. Mestiere che Adzic sa fare decisamente bene.Con la maglia della Next Gen, infatti, Adzic continua a brillare e i suoi numeri iniziano ad essere veramente importanti, ulteriormente aggiornati dalla doppietta rifilata al Crotone.