In pieno Europeo ci siamo chiesti quale sarà il Federicodi Allegri. Ora è arrivato il momento di fare il punto su, altro cavallo importante dello scacchiere bianconero. In fondo il suo percorso tattico nell’ultimo biennio è stato piuttosto movimentato, merita di essere ripreso e inquadrato per bene, prima di ipotizzare qualsiasi impiego nella nuova Juventus. Dove lo metterà il Conte Max? Facciamo un breve ripassino.