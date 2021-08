Nella Juventus è scoppiata la Kaio Jorge-mania. Arrivato per 3 milioni (pagabili in due anni) dal Santos, i tifosi non vedono l'ora di scoprire il gioiellino del calcio brasiliano. Classe 2002, sarà la quarta punta di Massimiliano Allegri che lo aspetta alla Continassa nei prossimi giorni per studiarlo da vicino.Era l'Italia di Tongya e Oristiano, di Pirola, di Barbieri e Capone. Gli Azzurrini superarono il girone dietro al Paraguay vincendo contro Messico e Isole Salomone, agli ottavi eliminarono l'Ecuador, è intelligente nei movimenti: un regista nella fase offensiva. Inoltre sotto porta ha grande qualità, ricordo che quell'anno vinse il titolo di capocannoniere del Mondiale con 5 gol"."Sì, e ho notato che è cresciuto dal punto di vista fisico perché a 17 anni non aveva ancora sviluppato un livello muscolare come oggi. Ma è normale, si vede anche nei nostri ragazzi: in uno o due anni, in quella fascia d'età, si cresce sia dal punto di vista muscolare che mentale"."Ha le caratteristiche di Gonzalo Higuain, giocatori intelligenti, bravi nei movimenti. Kako sa giocare spalle alla porta ma è bravo anche ad attaccarla, mi ricorda Higuain ma anche Firmino del Liverpool"."Noi avevamo una buona difesa e abbiamo cercato di limitarlo. Prima della partita avevo fatto vedere ai miei difensori dei video degli attaccanti avversari, per capire come posizionarsi per fermarli. A Kaio era meglio fargli arrivare il pallone addosso piuttosto che dargli la profondità, quella non dovevamo concedergliela"."Ne ha diverse, ma tra tutte dico una buona gestione del pallone e l'intelligenza tattica nei movimenti"."Non ha particolari difetti, anche se un ragazzo di 19 anni ha ancora ampi margini di miglioramento. Forse può migliorare sul colpo di testa, anche perché non è altissimo"."Può fare sia la prima che la seconda punta"."Sono due ragazzi con i quali ho vissuto esperienze importanti facendo una finale con tutti e due. Fagioli lo sento ancora, credo sia un gran talento che gioca con una facilità che hanno in pochi. Con i piedi fa quello che vuole, secondo me è pronto. Quando l'ho avuto io, Cudrig doveva ancora svilupparsi a livello fisico. Era già alto, ma non aveva ancora la struttura muscolare come quella che ha oggi"."Speriamo di riuscire a ripartire, perché l'anno scorso abbiamo fatto una sola partita. E' stata un'annata un po' complicata, ci porteremo dietro alcune difficoltà perché nonostante abbiano giocato, i ragazzi hanno avuto poca esperienza in campo internazionale. E due anni così si sentono. Mi auguro di ricominciare a fare più partite possibili e di costruire quelle mentalità che finora non abbiamo avuto modo di trasmettere"."Sì, li ho allenati da vice ct dell'Under 21. Da Donnarumma a Insigne, passando per Immobile, Locatelli, Bernardeschi, Berardi... Li ho visti crescere dall'Under 15 alla Nazionale A, per me è un orgoglio ma sono contento soprattutto per loro, che si meritano questo grande successo. Ne approfitto per fare anche i complimenti a Mancini, che ha giocato il calcio migliore di tutto l'Europeo".