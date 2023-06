Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il CT degli Stati Uniti Greggha detto la sua sul possibile imminente trasferimento di Timothyalla. Ecco il suo pensiero: "Non so a che punto sia la trattativa con il Lilla: io faccio l’allenatore, non il dirigente... Ma sicuramente vedrei bene Weah alla Juventus. E sono certo che una esperienza in Italia e nel club bianconero, che negli ultimi anni abbiamo conosciuto sempre meglio grazie a McKennie, sarebbe utile a Timothy. È un ragazzo in crescita, anche per merito del Lilla, ma penso che confrontarsi con la mentalità vincente della Juventus gli consentirebbe di compiere un ulteriore salto in avanti".