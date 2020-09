Anche il c.t. della nazionale portoghese Fernando Santos ha commentato il record battuto da Cristiano Ronaldo, coi suoi 101 gol col Portogallo che gli permettono di mettere nel mirino le 109 reti di Ali Daei con l'Iran. Ecco cos'ha detto Santos a O Jogo: "Cristiano Ronaldo ha fatto la differenza? Mi sembra evidente. Cristiano è questo. Continua a battere record, record e, quando tutti pensano che sia finito, lui batte un altro record. Si nutre di questo. Per me è un piacere allenarlo, l’ho fatto quando aveva 18 anni allo Sporting. Purtroppo per me partì all’inizio della stagione per andare al Manchester United, ma avevo predetto allora che si trattava di un fenomeno. Cristiano è un primatista assoluto, il suo DNA è quello di un vincente. Lo era a 18 anni e continuerà ad esserlo perché lui si nutre dei successi e ne vuole di più, sempre di più".