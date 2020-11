Roberto Mancini è pazzo di Bastoni. Già leader della difesa dell'Inter, il difensore classe '99 si sta guadagnando anche il posto in Nazionale. Dopo le ultime prestazioni del classe '99 in Azzurro il ct non ha dubbi: "In questa settimana ha fatto tre partite in dieci giorni giocando sempre meglio. E' un ragazzo giovane che può ancora migliorare tanto, fino a diventare il nuovo Bonucci o il nuovo Chiellini. Quindi, sarà un grandissimo difensore".