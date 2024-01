Lionel Scaloni, ct dell'Argentina con cui ha vinto il Mondiale, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Tra i temi affrontati, anche la lotta scudetto e Matias Soulé, il giocatore di proprietà della Juve, in prestito al Frosinone."Non l'ho mai chiamato ma ha scelto l'Argentina e può entrare a far parte del gruppo in qualsiasi momento"."Chi vince lo scudetto? Dico Inter, ma con la Juve non si sa mai perché non molla niente. E' il Real Madrid d'Italia."