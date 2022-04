Il CT della Serbia Dragan Stojkovic ha parlato ai microfoni di Gazzetta del futuro di Sergej Milinkovic-Savic, obiettivo di mercato della Juve. Ecco il suo commento sul centrocampista della Lazio: "Se vuoi vincere, allora acquisti Milinkovic. Ogni anno se ne parla in chiave mercato: Inghilterra, Spagna, Francia, Italia. Lui resta umile e con i piedi per terra. Ama la Lazio ed è molto legato, ma chiunque lo acquista mette a segno un colpo. Per la Juventus sarebbe un'ottima scelta. Gioca in Serie A da 7 anni, ha segnato e vinto a Roma, conosce il campionato. Lo vedo benissimo con Allegri. Fossi la Juve spenderei 100 milioni. Ormai il calcio è così, una corsa a chi spende di più, quindi perché no? Sergej vale il prezzo del biglietto: i tifosi pagano per vedere giocatori come lui. È quello che ti fa il gesto tecnico, che ruba l'occhio, un centrocampista box to box che segna e fa assist. Unico. Meglio che resti in Italia? È uguale, tanto può giocare in tutte le big d'Europa".