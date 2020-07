Ljubisa Tumbakovic, ct della Serbia, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli anche di Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, con riferimento alla finale di Coppa Italia vinta dagli azzurri contro la Juve, gara in cui il centrale ha offerto un'ottima prestazione: "Nikola è in grande spolvero e ha fiducia in sè stesso: sta giocando meglio e sta crescendo. Con la Juventus in finale di Coppa Italia ha fatto una grande partita ed è quella la strada da seguire per diventare un punto riferimento nel Napoli e della Serbia".