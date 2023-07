Il ct della nazionale statunitense, Gregg Berhalter, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha commentato anche l'arrivo di Weah alla Juve.'Tornei come la Liga e la Serie A scelgono elementi forti e questo è un grande segnale per gli Stati Uniti. Un altro esempio è Weah, appena preso dalla Juve. Giocando in campionati così importanti, i ragazzi possono solo crescere e di riflesso far aumentare il livello del nostro calcio'.