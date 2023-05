Il ct dell'Ungheria, ha presentato le sfide di Europa League in un'intervista rilasciata a tuttosport: "Sia la Juve che la Roma hanno tanti campioni... loro due sono addirittura campioni del mondo in carica e sarebbe un’ulteriore chicca"."Una partita che nasconde delle insidie perché il Siviglia ha una grande tradizione in questo torneo. Credo che l’andata abbia fatto capire alla Juve i pericoli che il Siviglia potrebbe creare, specialmente giocando in casa. La Juve ha il vantaggio di poter tenere il baricentro un po’ più basso e potrebbe approfittare in ripartenza dei probabili spazi che il Siviglia lascerà. Potrebbe essere una partita congeniale alla Juventus. Darei un 50 per cento di possibilità a testa di passare"."Mi sono piaciuti tutti, Fagioli, Miretti, Soulé..Quando parte sprigiona proprio forza e in più è anche molto tecnico. Deve migliorare un po’ nelle scelte nell’ultimo quarto di campo, dove può diventare più decisivo. E migliorerà sicuramente con l’esperienza e con la continuità di impiego che avrà in futuro. La Juve ha avuto un anno che definire travagliatissimo è un eufemismo,. Molte volte mi è capitato di pensare che ha veramente un carattere incredibile, perché è stato sotto pressione tutta la stagione e la valorizzazione di tutti questi giovani è passata quasi inosservata rispetto a una critica esasperata. Ha sicuramente commesso errori come tutti, ma in una stagione di infinite difficoltà dalle quali ha saputo uscire in tantissimi casi a testa alta".