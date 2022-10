Le parole di Dragan, ct della, alla Gazzetta dello Sport:- «No. A me interessa che lui stia bene fisicamente. I gol li ha sempre segnati e continuerà a farli. Che il Vlahovic della Serbia sia diverso da quello della Juventus lo vedono tutti, ma non è un mio problema. Tutti si aspettano sempre molto da Dusan e nei top club come quello bianconero, quando non si vince, la pressione è altissima per gli attaccanti. Ma Vlahovic non si discute: è un top».- «In Nazionale abbiamo parlato. Ma quello che ci siamo detti chiedetelo a Dusan...».- «Sì, Dusan segna e poi dopo la partita paga la cena a tutti. Non so dove andremo con i ragazzi, ma di solito mangiamo il pesce».- «A Filip va dato il tempo di ambientarsi in un campionato molto tattico e difficile come la Serie A. Se migliorano i risultati della Juventus, sarà diversa anche la percezione della gente su Kostic».- «Sono sempre stato un fan di Allegri e lo sono tuttora. Max è molto intelligente e sono sicuro che troverà la soluzione per risollevare la Juventus. Domani, però, mi aspetto un derby tosto. I bianconeri hanno bisogno di vincere, però il Toro è una squadra che può sorprendere».- «Sì, Sergej è il centrocampista che manca alla Juventus: sarebbe un gran colpo per i bianconeri. Ma io sono un ct, non un dirigente… A me interessa relativamente dove giocherà in futuro. Milinkovic-Savic è un fuoriclasse: alla Lazio, alla Juve o in un altro club sarebbe comunque titolare nella Serbia».