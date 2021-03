1









Il ct del Portogallo Fernando Santos ha parlato di Cristiano Ronaldo: "So che ha un grande sogno ed è quello di partecipare e vincere il Mondiale, è l'obiettivo per il quale stiamo lavorando tutti - ha detto in conferenza stampa- Tutto il resto però deve rimanere fuori dalla nazionale. Sono sicuro che Cristiano sarà motivatissimo al di là dei gol che riuscirà a fare. Quando gioca con la maglia del Portogallo dà sempre qualcosa in più, per questo spero che non stia troppo a pensare ai suoi record personali ma si concentri sui gol che servono alla nazionale e abbia la sua solita ambizione".