Tra gli argomenti trattati dal ct del Portogallo Fernando Santos ai microfoni di TVI24 c'è anche la condizione di Cristiano Ronaldo, che a 35 anni non ha nessuna intenzione di fermarsi e, anzi, continua ad essere decisivo: dopo i 37 gol della stagione scorsa (31 in Serie A) ha iniziato questo campionato con tre reti nelle prime due partite contro Sampdoria e Roma. E' sua la doppietta decisiva all'Olimpico contro i giallorossi che ha evitato la prima sconfitta di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera.



LA PREVISIONE - Su CR7 Santos ha detto: "Cristiano Ronaldo può giocare fino a 40 anni. Non so se succederà perché potrebbe non sentirsi più al massimo della forma fisica o tecnicamente, ma non abbasserà mai il suo livello - spiega il ct del Portogallo - Se dovesse accorgersene, smetterà. Se si renderà conto di non poter essere più il Ronaldo che conosciamo, non diventerà un Ronaldinho. E non intendo il brasiliano".