9









Maledetto Covid. È lui il grande nemico del mondo da più di un anno a questa parte e, calcisticamente parlando, ha schiacciato le finanze di tutti i club, nessuno escluso. Nemmeno la Juventus, che oggi 25 febbraio ha pubblicato la Relazione Finanziaria relativa al primo semestre 2020-21, che ha chiuso con una perdita di 113,7 milioni di euro, più del doppio rispetto al -50,3 milioni del primo semestre dell’anno precedente.



L’IMPATTO DEL COVID E I RICAVI – In questo scenario, dove si inserisce l’impatto del Covid? Lo spiega proprio il club in un passaggio del documento: “Nel corso del primo semestre dell’esercizio 2020/2021, il protrarsi della pandemia ha generato un rilevante impatto negativo sui ricavi (principalmente da gare e da prodotti), quantificabile indicativamente in circa € 50 milioni”. In particolare, la riduzione dei ricavi è stimata in 64 milioni di euro, diversificati in diverse voci della Relazione Finanziaria. La prima, la più lampante, i mancati introiti da stadio.



Sfoglia la gallery per vedere come sono diminuiti i ricavi della Juve